بدءًا من الخميس.. نيوزيلندا تخفف معظم القيود المفروضة بسبب كورونا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن،عن تخفيف معظم القيود المفروضة لمنع انتشار كورونا، والسماح بإعادة فتح الخدمات والمطاعم والمقاهي ودور السينما والسفر الداخلي من يوم الخميس.
وقالت إنه يمكن استئناف الدراسة في المدارس من 18 مايو، في حين ستتم إعادة فتح الحانات ابتداءً من 21هذا الشهر.
وأضافت أنه سيتم قصر التجمعات على عشرة أشخاص فقط.
وتشهد نيوزلندا تدابير عزل عام بموجب قيود "المستوى الرابع" منذ أكثر من شهر، وتم تخفيفها بشكل بسيط في 28 أبريل. واستمرت نيوزيلندا في فرض تطبيق إجراءاتاجتماعية صارمة على الكثير من مواطنيها ومتاجرها مما ساعد في منع انتشار الفيروس على نطاق واسع.
وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم اليوم الاثنين تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19.
وأضافت أن هذه الحالات أدت إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في نيوزيلندا إلى 1147 حالة، وأن 93 في المئة من كل الحالات المؤكدة والمحتملة تعافت.
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