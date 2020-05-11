للمرة الأولى.. تونس تسجل صفر إصابات بكورونا

قالت وزارة الصحة التونسية إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، للمرة الأولى، منذ مطلع مارس الماضي.
ونشرت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائمة الولاياتالتونسية الخالية من الإصابات بكورونا، وهي جندوبة، زغوان، القصرين، سيدي بوزيد وتوزر.
وسجلت تونس، التي أعلنت عن أول إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي، 1032إصابة و45 وفاة بكورونا حتى الآن، فيما تعافى 745 مصابا، ولم يبق سوى 11 حالة في المشافي.
وقررت الحكومة التونسية بداية من الأسبوع الماضي، التخفيف تدريجيا من القيود المفروضة لاحتواء الوباء، وذلك في قطاعات عدة من بينها المهن الصغرى، وأشغال البناء والصناعات الغذائية، إضافة للخدمات الإدارية العامة.
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