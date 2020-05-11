الشرطة الكندية: توقيف شاب في الـ19 من عمره بتهمة قيادة السيارة بطريقة “لا تصدق”

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أعلنت شرطة مقاطعة أونتاريو الكندية ملاحقة شاب في الـ19 بتهمة قيادة السيارة بطريقة خطرة، بسرعة “لا تصدق”، بلغت 308 كيلومترات في الساعة.

وقال الضابط كيري شميد في مقطع مصور نشره عبر تويتر: “هذا أسوأ تجاوز للسرعة سمعت عنه”.

وكان السائق يقود سيارة مرسيدس عائدة لوالده، وإلى جانبه شاب من العمر نفسه، وقد علقت رخصة السوق الخاصة به على الفور، وصودرت السيارة لمدة سبعة أيام.

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ووجهت للسائق كذلك تهمة قيادة السيارة بطريقة خطرة وفق ما أوضح الضابط شميد.

ووقع الحادث، في وقت متأخر من مساء السبت، جنوب غرب تورنتو، على جزء من طريق سريع، حددت فيه السرعة القصوى بمئة كيلومتر في الساعة.

وعن المخالفة أوضح شميد، “كان بالإمكان حصول حادث مروع، فالطريق السريع كوين إليزابيث ليس مضمار سباق”، مضيفا أن سائقي السيارات الآخرين الذين شهدوا مرور السيارة المسرعة أطلقوا العنان لأبواقهم، معبرين عن ارتياحهم عندما رأوا أن الشرطة أوقفته.

جدير بالذكر أن الشرطة قد أفرجت عن الشاب مرتكب المخالفة، وأن الأخير ينتظر محاكمته، حسبما ذكرت “فرانس برس”.