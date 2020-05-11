كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت روسيا، اليوم الاثنين، عن ارتفاع قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مع 11656 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، وهي ظاهرة تعزوها السلطات إلى برنامج اختبار ضخم.

كما أفاد مركز الاستجابة للفيروس التاجي في البلاد بوجود 94 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد القتلى إلى 2،009 شخص.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الروسية، يوم الأحد، إنها سجلت 11012 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 209.688 حالة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز"

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وقالت قوة مكافحة الفيروسات التاجية الروسية إنه لقي 88 شخصا حتفهم في اليوم الماضي، مما رفع عدد القتلى على الصعيد الوطني إلى 1915.

تفوقت حالات الفيروس التاجي الروسي على الإصابات الفرنسية والألمانية هذا الأسبوع لتصبح خامس أعلى نسبة إصابة في العالم.

وقد وضعت الحكومة الروسية إجراءات إغلاق على مستوى البلاد حتى 12 مايو، وقال الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن هذه الإجراءات قد يتم تمديدها وتعزيزها في بعض مناطق البلاد.

