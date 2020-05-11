كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر عامل يتسبب في إصابة المئات بفيروس كورونا بدولة أفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب عامل مصاب بفيروس كورونا في مصنع للأسماك بمدينة تيما الغانية المطلة على المحيط الأطلسي، في إصابة 533 عاملا آخر في المصنع بفيروس كورونا.

وقد تفشى فيروس كورونا في ذلك المرفق الصناعي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ولكنها لم تذكر تفاصيل.

وقال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو: "شخصا واحدا أصاب 533 شخصا"، ولم يذكر تفاصيل بشأن كيفية انتشار المرض في المصنع أو ما إذا كانت إجراءات سلامة مطبقة هناك، مضيفًا أن 22 شخصا توفوا نتيجة أسباب لها صلة بكورونا، في حين تعافى 494 شخصا.

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وارتفع إجمالي عدد الإصاب بغانا منذ تم الإبلاغ لأول مرة عن الجائحة في ذلك البلد، في منتصف مارس، إلى 4700 حالة حتى مساء الأحد، فيما يعد أعلى عدد من الإصابات في غرب أفريقيا.

وكان الرئيس الغاني، أعلن في وقت سابق تمديد حظر على التجمعات العامة حتى نهاية مايو، واستمرار إغلاق المدارس والجامعات.

وأعلن الرئيس الغاني، عزلا عاما لمدة ثلاثة أسابيع على مدينتي أكرا وكوماسي الرئيسيتين في 19 أبريل، وسط مخاوف من تأثير العزل العام لفترة طويلة على الاقتصاد.