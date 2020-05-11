كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر ألمانيا: ارتفاع الإصابات بكورونا بعد أيام من تخفيف القيود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير التقديرات إلى أن معدل تكاثر الفيروس التاجي في ألمانيا قد ارتفع فوق القيمة الحاسمة البالغة 1، حيث وصل إلى 1.13، وفقًا لمركز الأمراض والسيطرة في البلاد، معهد روبرت كوخ.

وذكر المعهد أنه قبل يوم السبت، كان معدل التكاثر في ألمانيا أقل من 1. يشير معدل التكاثر إلى عدد الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي في المتوسط.

تشير الزيادة في معدل التكاثر إلى ارتفاع معدلات العدوى في جميع أنحاء ألمانيا، بعد أيام قليلة من إعلان المستشارة أنجيلا ميركل عن تخفيف إجراءات الإغلاق.

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أعلنت ميركل يوم الأربعاء الماضي، عن إعادة فتح تدريجي لجميع المحلات التجارية والمدارس، وكذلك استئناف دوري كرة القدم في الدوري الألماني، على الرغم من عدم وجود متفرجين.

وقال معهد روبرت كوخ إنه لا تزال هناك "درجة من عدم اليقين" في هذه التقديرات ولكن الزيادة في معدل التكاثر "تجعل من الضروري مراقبة التطور عن كثب خلال الأيام القادمة".

أبلغت ألمانيا عن أكثر من 171000 حالة إصابة بفيروسات كورونا، بما في ذلك أكثر من 7500 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

