كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليابان تسجل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم عن اصابة 70 حالة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة تتعلق بحمى كوفيد 19.

سجلت البلاد حتى الآن 16510 حالة إصابة و634 حالة وفاة. وترتبط 712 حالة إصابة و13 حالة وفاة بسفينة دايموند برينسز السياحية.

وقد أوضح وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، في وقت سابق، أن الحكومة تتطلع إلى رفع حالة الطوارئ في "العديد من المحافظات الـ 34" التي ليست من بين المناطق الأكثر تضررا من وباء الفيروس التاجي على الصعيد الوطني قبل الموعد النهائي في 31 مايو، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز"

وقال نيشيمورا، المسؤول عن الاستجابة العامة للفيروس التاجي للحكومة، في نقاش عبر هيئة الإذاعة العامة (NHK): " من المحتمل أن يظهر رفع حالة الطوارئ في العديد من المحافظات الـ 34 التي تستبعد تلك التي تخضع لتحذيرات محددة في الأفق لأن العديد من المحافظات لم يروا إصابات جديدة مؤخرًا".

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وأضاف إن الاتجاه الهبوطي في العدد الأسبوعي للعدوى الجديدة وعدد الحالات الجديدة على أساس نصيب الفرد سيكون من بين معايير التقييم للرفع.

مددت اليابان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضي حتى نهاية مايو، لكنها قالت إنها ستعيد تقييم الوضع في اجتماع فرقة عمل لفيروس كورونا في 14 مايو وربما ترفع الإجراءات في وقت سابق لبعض المحافظات.

قد تم تأكيد حوالي 15777 إصابة بفيروس كورونا و624 حالة وفاة في البلاد حتى يوم الأحد، باستثناء حالات من سفينة سياحية كانت في السابق في الحجر الصحي في يوكوهاما، وفقًا لـ NHK.