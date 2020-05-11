خرقوا حالة الطوارئ بحثا عن القفة.. عشرات المواطنين ينزلون الشوارع ببني ملال- فيديو

أحتشد العشرات من المواطنين، في حي الأميرة للا عائشة في مدينة بني ملال بحثا عن القفة، التي يتم توزيعها للحد من الأزمة، التي تسببت فيها كورونا.

وشوهد مواطنون يخرقون حالة الطوارئ، ليلا، وهم يبحثون عن القفة، إذ احتشدوا حول شاحنة المساعدات، المقرر توزيعها على الفئات الهشة في بني ملال.