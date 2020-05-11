الدار البيضاء.. توقيف شخصين انتحلا صفة عنصري شرطة ونشرا محتويات رقمية عنيفة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، الأحد، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، وتصوير ونشر محتويات رقمية عنيفة من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن ولاية أمن الدار البيضاء، كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع شريط فيديو تم تداوله بين مستعملي تطبيقات التراسل الفوري، على الهواتف المحمولة، يظهر فيه شخصان ينتحلان صفة عنصري شرطة يوقفان أحد مستعملي الطريق ويعنفانه بعد عملية تصفيده، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط من تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة داخل منزل أحد المشتبه فيهما، أسفرت عن حجز شارة شرطة مزيفة وكاميرا رقمية، علاوة على أصفاد ومسدسين وجهاز لاسلكي من البلاستيك، بالإضافة إلى دراجتين ناريتين.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت التحريات متواصلة بغرض توقيف جميع المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.