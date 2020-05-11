إصابة حكم يشتغل كضابط شرطة متدرب في مراكش بفيروس “كورونا”

تعرض حكم من عصبة الجنوب، ضابط شرطة متدرب، للإصابة في مدينة مراكش بفيروس “كورونا” المستجد.
وعلم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع، أن نتائج التحاليل التي أجريت للحكم جاءت إيجابية، ليتم نقله إلى مستشفى مدينة مراكش لتلقي العلاجات الضرورية.
وشدد المصدر ذاته، على أن الحكم كان يتابع تكوينه بأكاديمية الشرطة بمدينة القنيطرة، قبل أن يتم نقله إلى مدينة مراكش، تفعيلا لقرار منع التجمعات، بحكم أنه ينحدر من عاصمة النخيل.
وأوضح المصدر، أنه تمت الاستعانة بخدمات ضابط الشرطة المتدرب، على مستوى ولاية الأمن بمدينة مراكش، للمساهمة في تفعيل قرارات الحجر الصحي.
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