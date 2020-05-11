وفيات كورونا بالبلاد ترتفع لـ254 والحكومة تقر المزيد من التسهيلات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 254 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 16492 بعد تسجيل 34 إصابة بالساعات الأخيرة.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، سجلت 7 وفيات بالـ24 ساعة الأخيرة، فيما تراجع عدد المرضى الحالي عند 4690، غالبيتهم وصفت حالتهم بالطفيفة، بينهم 48 وصفت حالتهم بالمتوسطة و73 بالخطيرة، بينما 64 مريضا تم وصلهم بجهاز التنفس الاصطناعي، بينما 11548 مريضا تماثلوا للشفاء.

ومكث 5534 شخصا مكثوا بالحجر الصحي الفندقي للرعاية والمراقبة، حيث تم، أمس الأحد، تسريح 3134 لمنازلهم ليبقى 1750 شخصا بالحجر الفندقي.

ويأتي الارتفاع في عدد الوفيات، فيما صادقت الحكومة الإسرائيلية بعد منتصف ليل الأحد - الإثنين، على مزيد من التسهيلات ضمن رفع التقييدات التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسمحت الحكومة بفرض الحجر الصحي المنزلي على العائدين من خارج البلاد، كما قررت فتح المتنزهات والحدائق العامة أمام الجمهور، وأيضا السماح لنوادي اللياقة البدنية مزاولة نشاطها، وذلك بعد أن أغلقت في منتصف آذار/مارس الماضي.

ووفقا للتسهيلات سيسمح للعائدين من خارج البلاد بالحجر الصحي المنزلي بعد أن كان ذلك بالفنادق فقط، وتجيز وزارة الصحة ذلك بحال أثبت الشخص بأنه بإمكانه التواجد بالحجر الصحي المنزلي أو بأي مكان آخر لمدة 14 يوما، كما تقرر فتح المتنزهات والنوادي الرياضية، مع الإبقاء على مدن ومتنزهات الملاهي مغلقة.

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وتشمل الأنظمة فرض المزيد من رقابة الشرطة على القادمين من الخارج للتأكد من تنفيذهم إجراءات العزل، وتعيين نحو 250 مفتشا يتبعون لوزارة الداخلية سيرافقون عناصر الشرطة في "زيارات منزلية" لمراقبة الالتزام بالعزل.

وتقرر عدم إلزام وضع الكمامة خلال جلسات العلاج النفسي، فيما طالب بعض الوزراء بإقرار المزيد من التسهيلات بظل التراجع المتواصل بالإصابات والوفيات جراء الفيروس، حيث اقترح وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، السماح للمواطنين بالسباحة في البحر.

وقررت الحكومة رفع الإغلاق اليومي المسائي المفروض على المحال التجارية في المجتمع العربي، خلال شهر رمضان، والذي كان من المفترض أن ينتهي الأحد، وذلك مع الإبقاء على إغلاق المقاهي والمطاعم. ومن المتوقع أن تفرض الحكومة مزيدا من القيود بالتزامن مع عيد الفطر، منعا للتجمهر والزيارات العائلية.

وكانت المراكز والمجمعات التجارية والأسواق قد فتحت أبوابها أمام الجمهور والمتسوقين، يوم الخميس الماضي، وذلك بموجب التسهيلات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لرفع التقييدات التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا.

وعادت المجمعات التجارية والأسواق المفتوحة ونوادي اللياقة للعمل بموجب تعليمات وزارة الصحة التي تشدد على النظافة والتعقيم واعتماد سبل الوقاية لمنع تفشي الفيروس.