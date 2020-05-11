وفيات كورونا تتجاوز الـ282 ألفا والفيروس يعاود الانتشار بالصين وكورويا الجنوبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاود فيروس كورونا المستجد تسجيل الإصابات في الصين وكوريا الجنوبية، فيما أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن عن مدينة عدن مدينة موبوءة، في الوقت الذي تجاوزت حصيلة الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر العالم حاجز 282 ألف وفاة.

وحذرت السلطات الصينية والكورية الجنوبية من خطر بداية موجة ثانية لانتشار الفيروس، بعد تسجيل إصابات جديدة شمال شرق الصين وتزايد الإصابات بكوريا الجنوبية بعد الشروع في تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد تفشي الفيروس.

وتأتي عودة ظهور الإصابات هذه والارتفاع في الوفيات في وقت بدأت فيه العديد من الدول الأوروبية رفعا تدريجيا للإغلاق، علما أن معدل الإصابات بلغ 4.1 مليون، فيما تماثل نحو 1.5 مليون للشفاء من الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر بسبب ظهور بؤرة جديدة للعدوى في حي يضج بالحياة الليلية في سيول.

وتعد كوريا الجنوبية، التي كانت في شباط/فبراير البلد الثاني الأكثر تضررا بالفيروس بعد الصين، نموذجا في مكافحة الوباء.

واستأنفت الحياة مسارها الطبيعي الأسبوع الماضي، ولكن في نهاية هذا الأسبوع، أمرت بلدية سيول وإقليم جيونغجي المحيط بها وبلدة اينشيون القريبة بإغلاق كل الملاهي الليلية والحانات، حيث تخشى السلطات انتشار الوباء مجددا.

وسجلت كوريا الجنوبية 35 إصابة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الاصابات بالفيروس إلى 10909 حالات، بحسب المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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ويأتي هذا الارتفاع في العدوى في حين خففت السلطات الأربعاء من قواعد التباعد الاجتماعي المطبقة منذ آذار/ مارس.

وأعلنت الصين عن خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في ووهان، البؤرة الأولى لوباء كوفيد-19، غداة الإعلان عن أول إصابة في المدينة الواقعة وسط الصين منذ أكثر من شهر.

وسجلت هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة ووضعت تحت الحجر الصحي أواخر كانون الثاني/يناير لأكثر من شهرين، أكبر عدد وفيات بالفيروس في الصين.

وأصاب الوباء 83 ألف شخص وأدى إلى 4633 في الصين وفق الأرقام الرسمية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من عشرين ألف وفاة جراء الفيروس سجلت في أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي، أزيد من نصفهم في بلد واحد هو البرازيل.

كما سجلت الولايات المتحدة، وهي البلد الأكثر تضررا من الفيروس عالميا، أكثر من 1.329 مليون إصابة استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، بينما بلغ عدد الوفيات 79522.

أما في القارة السمراء، فقد تجاوزت جنوب أفريقيا عتبة العشرة آلاف إصابة مؤكَّدة بفيروس كورونا المستجدّ، بينها 194 وفاة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة مساء الأحد.