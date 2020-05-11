الهلال الأحمر الإماراتي يطلق المسابقة الرمضانية في الساحل الغربي

الإثنين 11 مايو 2020

بدأت في الساحل الغربي باليمن، المرحلة الأولى من المسابقة الرمضانية، التي تهدف إلى تشجيع حفظة القرآن الكريم وعلومه في المديريات المحررة في الساحل الغربي، ضمن البرامج الرمضانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وبدأت المرحلة الأولى من المسابقة الرمضانية في الساحل الغربي، بمديرتي حيس والخوخة، التابعتين لمحافظة الحديدة الساحلية، بحضور مندوب الهلال الأحمر الإماراتي، حسن النهدي، وإبراهيم أجعش مدير عام مكتب التربية بالمحافظة، وأعضاء السلطة المحلية، وعدد من المشايخ والأعيان والتربويين.



وتأتي هذه المبادرة، ضمن برامج الهلال الرمضانية السنوية، التي تتمثل في توزيع المير الرمضاني، ووجبات إفطار الصائم للأسر الفقيرة والمعسرة والمحتاجين والنازحين، وتشجيع حفظة كتاب الله، عن طريق هذه المسابقات، وتقديم الجوائز التحفيزية، وتشمل المسابقة، جميع مديريات الساحل الغربي المحررة. وتستهدف حفظة القرآن الكريم وعلومه، من أبناء الساحل، تكريماً وتشجيعاً لهم.

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وقال حسن النهدي مندوب الهلال الأحمر الإماراتي، إن هذه المبادرة تأتي ضمن مشاريع الهلال الرمضانية، التي يتم فيها استقبال عدد من حفظة كتاب الله في المديريات المحررة، وسيتم استهداف مئة حافظ وحافظة، وستستمر المسابقة في الشهر الفضيل، فيما أكد إبراهيم أجعش، أن دعم الهلال مستمر في كل المجالات، ومن ضمنها هذه المسابقة، التي تستمر في مديرية الخوخة، لمدة ستة أيام، مقسمة إلى فئات، حسب أجزاء القرآن، ابتداء من سبعة أجزاء، حتى المصحف كاملاً.

بدورهم، عبّر عدد من حفظة القرآن، عن سعادتهم وفرحتهم بهذه البادرة، التي حفزتهم وأعطتهم دافعاً قوياً لمواصلة حفظ وتلاوة القرآن الكريم وعلومه، وتوجهوا بالشكر لهيئة الهلال الأحمر، التي دعمت وساهمت من أجل إنجاح هذا المشروع الرمضاني، الذي يجسد روحانية الشهر الفضيل.