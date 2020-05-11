روسيا تتخطى إيطاليا وبريطانيا بعد تسجيل 11656 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

الإثنين 11 مايو 2020

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 94 وفاة و11656 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتتخطى روسيا بذلك إيطاليا وبريطانيا وتصعد إلى المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات مع 221344 حالة.



وتجاوز إجمالي الوفيات في عموم البلاد عتبة الألفين ليبلغ 2009.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إلى أن العدد الكلي للمتعافين ارتفع إلى 39801 بزيادة 5495 عن اليوم السابق.

وذكر البيان أن 46,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أية أعراض للمرض.

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وتحافظ وتيرة انتشار الوباء في روسيا على الاستقرار على مدى الأيام الأخيرة، حيث يتراوح عدد الأصابات اليومية حول 11 ألفا، وفقا لروسيا اليوم.

وشهدت العاصمة موسكو 6169 إصابة جديدة ارتفاعا عن 5551 حالة في اليوم السابق لتصل الحصيلة إلى 115909.

وبلغ إجمالي الوفيات في موسكو 1124 بزيادة 56 حالة عن الحصيلة السابقة، فيما تماثل 4032 مريضا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 17822.