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شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الصومالية تدمر مقر اجتماع لـ"الشباب" وتقتل 3 قيادات والان مع التفاصيل
الإثنين 11 مايو 2020
استهدفت القوات المسلحة الصومالية اجتماعا كان يعقده قياديون في صفوف حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وتدمير المقر المنعقد به، جنوبي البلاد.
وقال قائد الفرقة السادسة عشر للقوات الخاصة الصومالية إن العملية العسكرية تم تنفيذها "ضد العدو الإرهابي في منطقة عَربو التي تبعد 50 كم عن مديرية بُؤالي التابعة لإقليم جوبا الوسطى (جنوب)"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأضاف الرائد إسماعيل عبدالمالك مالن أن القوات تمكنت من تصفية 3 قيادات إرهابية من بينها القيادي المدعو "أبو أيمن" الذي يحمل الجنسية المالية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض أسماء القياديين الآخرين لاحقا.
وتقاتل حركة الشباب الإرهابية من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.
ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.
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