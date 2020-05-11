شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في خب والشعف بالجوف والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020 قصفت مقاتلات التحالف، قبل قليل اليوم الإثنين، 11/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة الجوف.

وقالت مصادر ميدانية إن قصفا جويا استهدف مواقع للمليشيا في مديرية خب والشعف بالمحافظة. Advertisements ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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