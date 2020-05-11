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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة قتلى حادثة "النيران الصديقة" بإيران إلى 19 والان مع التفاصيل
الإثنين 11 مايو 2020
أقرّت إيران رسميا، اليوم الإثنين، بمقتل 19 شخصا وإصابة 15 آخرين، إثر قصف عن طريق "الخطأ" أصاب سفينة حربية بمياه بحر عمان.
وقال الجيش الإيراني في بيان له، إنه "بعد ظهر الأحد، وخلال تدريبات كانت تقوم بها عدة سفن تابعة لسلاح البحرية في مياه جاسك وشاباهار، تعرضت سفينة الدعم الخفيفة كوناراك لحادث".
وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن مقتل 19 وإصابة 15 آخرين بجروح، دون أية تفاصيل أخرى.
وكان الإعلام الإيراني تحدث في وقت سابق عن حادث وقع على ظهر سفينة الدعم الحربية "كوناراك".ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود.
ووفق وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، فإن سفينة أخرى أطلقت بطريق الخطأ صاروخا على كوناراك أثناء تدريب بالذخيرة الحية.
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