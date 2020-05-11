أسهم الطيران تحلق ببورصة طوكيو بعد آمال إنهاء الإغلاق

الإثنين 11 مايو 2020

أغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوياتها في شهرين اليوم الإثنين، مع تأهب مزيد من الدول لإعادة فتح الأعمال التجارية بعد إغلاقات فرضها فيروس كورونا واقتداء بدلائل إيجابية من السوق الأمريكية.



وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.1% إلى 20390.66 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إقفال له منذ السادس من مارس/آذار. وتصدرت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مكاسب السوق.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 بالمئة مسجلا 1480.62 نقطة، في أعلى إغلاق له خلال شهرين أيضا، حيث شملت المكاسب جميع القطاعات الفرعية لبورصة طوكيو عدا خمسة.

و قاد الصعود قطاعات النقل الجوي والبحري والحديد والصلب، وجميعها وثيقة الارتباط بالدورة الاقتصادية.

وقال ياسو ساكوما، مدير الاستثمار في ليبرا إنفستمنتس، "صعود اليوم كان بقيادة بعض أبرز متذيلي قائمة الأداء في خضم تراجعات كورونا مثل قطاع الطيران."

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وصعدت أسهم الخطوط الجوية اليابانية 9.8 % وايه.إن.ايه هولدنجز 10.6 %.

وتدرس الحكومة اليابانية إلغاء قواعد الطوارئ المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا في موعد أبكر من المقرر في معظم الأقاليم.

وربما تلغي الحكومة اليابانية حالة الطوارئ المفروضة حتى 31 مايو/أيار الجاري، في 34 مقاطعة من بين 47 بالبلاد، الخميس المقبل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسؤولين بالبلاد.

ولا تزال المقاطعات اليابانية المتبقية، التي تشمل منطقة طوكيو الكبرى بالإضافة إلى أوساكا وكيتوتو، مناطق تتطلب "حذرا خاصا".

وتعد قواعد الطوارئ أقل صرامة من تلك المفروضة في أوروبا، حيث أنه مطلوب من اليابانيين البقاء في المنزل إذا كان ذلك ممكنا.