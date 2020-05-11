مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في قانية بالبيضاء

الإثنين 11 مايو 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 11/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.



وقالت مصادر ميدانية إن الطيران الحربي التابع للتحالف استهدف بثلاث غارات مواقع للمليشيا في جبهة قانية، حيث تدور معارك عنيفة منذ يومين.

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ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.