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مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في قانية بالبيضاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 11 مايو 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 11/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

 

وقالت مصادر ميدانية إن الطيران الحربي التابع للتحالف استهدف بثلاث غارات مواقع للمليشيا في جبهة قانية، حيث تدور معارك عنيفة منذ يومين.

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ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

 

 

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