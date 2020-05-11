شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف شمالي صعدة والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 11/أيار/2020، غارات على تجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية باقم، شمالي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا جراء القصف الجوي. وكثف التحالف غارات على مواقع وتجمعات الحوثيين خلال الساعات الماضية في عدد من المحافظات

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