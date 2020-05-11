الحكومة اليمنية تعلن عدن مدينة موبوءة

المناطق - وكالات

بعد ارتفاع حالات الإصابة هناك إلى 35 حالة من بينها أربع وفيات، أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن عدن،حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مدينة موبوءة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وقالت اللجنة أيضا على “تويتر” إن هذا القرار اتخذ بعيد انتشار عدة أمراض في المدينة بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن اللجنة أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الأحد 17 حالة إصابة جديدة بكورونا منها عشر حالات في عدن مما أدى إلى رفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 51 من بينها ثماني حالات وفاة.

والحال في مناطق سيطرة الحوثيين لايبدو أنه أفضل. إذ أظهرت توجيهات قالت “رويترز” إنها اطلعت عليها تفيد بأن منظمة الصحة العالمية علقت نشاط موظفيها في مراكزها بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك في خطوة قالت مصادر إنها تستهدف الضغط على الجماعة لتحري قدر أكبر من الشفافية إزاء الحالات التي يُشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.