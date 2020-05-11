شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، 174‪ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3573. وقالت وزارة الصحة إن الإصابات الجديدة منها ٣٦ لعُمانيين، و١٣٨ حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 3573 حالة، وعدد الوفيات 17‪. وأكدت الوزارة بأن (1211) حالة تماثلت للشفاء.

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