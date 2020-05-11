شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الإيرانية تقصف إحدى سفنها وتقتل 19 من افرادها والان نبدء بالتفاصيل

اعترفت طهران بأن صاروخا إيرانيا أصاب سفينة إيرانية عن طريق الخطأ، وقالت البحرية الإيرانية في بيان اليوم الاثنين ان نيرانا صديقة أسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين عندما أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عُمان أمس.

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