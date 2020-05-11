النفط يهبط 2% بفعل تخمة المعروض والمخاوف من موجة ثانية للفيروس

تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة، الاثنين، حيث ألقت المخاوف من تخمة ركؤود وعتمة اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا بظلالها على الدعم الصادر عن تخفيضات المعروض التي يباشرها بعض أكبر المنتجين في العالم.
وارتفعت أسعار النفط قليلا خلال الأسبوع الماضي مع تخفيف الدول القيود التجارية والاجتماعية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وانتعاش الطلب على الوقود إضافة الى انخفاض إنتاج النفط في أنحاء العالم.
الا ان التخوف من موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في شمال شرق الصين وفي كوريا الجنوبية أثارت قلق المستثمرين حتى مع شروع مزيد من الدول في تخفيف قيود التصدي للجائحة وهو ما قد يدعم الطلب على النفط.
وانخفضت أسعار النفط خلال شهر نيسان لتصل أسعار برنت الى اقل من 20 دولار للبرميل بعد ان كانت في شهر كانون الثاني ما يقارب من 70 دولار في حين انخفضت أسعار النفط الأمريكي الى اقل من -30 للبرميل ، وكانت عملية المضاربة خاصة بالنسبة للنفط الامريكي وقلة التخزين الأثر الكبير في تدهور أسعار لنفط.
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