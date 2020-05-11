الحشد الشعبي ينفي 'إزالة' صورة المهندس قرب مطار بغداد

نفت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، أنباء "إزالة" صورة نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس الذي اغتيل مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بقصف أميركي في بغداد، الموضوعة قرب مطار بغداد.
وقال إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير دقيقة بشأن إزالة صورة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي".
وأوضح البيان، أن "الصورة المتداولة تعود الى تاريخ (6 / 5 / 2020) حيث تمزقت بسبب الرياح والعاصفة التي ضربت بغداد في ذلك اليوم".
وأضافت، أن "العمل يحري حالياً على استبدال الصورة التي تمزقت بصورة أخرى، علما ان هذه الصورة كانت بمبادرة من متطوعين ومحبين".
وأوضح البيان، أن "الصورة المتداولة تعود الى تاريخ (6 / 5 / 2020) حيث تمزقت بسبب الرياح والعاصفة التي ضربت بغداد في ذلك اليوم".
وأضافت، أن "العمل يحري حالياً على استبدال الصورة التي تمزقت بصورة أخرى، علما ان هذه الصورة كانت بمبادرة من متطوعين ومحبين".
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