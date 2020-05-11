إيران تعلن حصيلة حادثة البارجة كنارك

ونقل التلفزيون عن البحرية الإيرانية قولها إن "الحادث وقع في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على بحر عمان أثناء تدريبات للبحرية الإيرانية يوم الأحد"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

أفادت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الاولى في ميناء بندر عباس بتعرض السفينة الحربية الايرانية الصغيرة "كنارك" لحادث قرب ميناء جاسك في بحر عمان.



وقالت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الاولى ان "الحادث وقع بعد ظهر امس اثناء اجراء مناورات بحرية من قبل سفن القوة البحرية للجيش الايراني ما ادى الى استشهاد شخص واصابة عدة أشخاص آخرين من خدمة السفينة الصغيرة كنارك".

وافادت انباء غير مؤكدة بان "السفينة الحربية الصغيرة كنارك قد اُصيبت بصاروخ عن طريق الخطا ظهر أمس أثناء مناورة عسكرية في بحر عمان بعد أن قامت بنقل هدف للتدريب إلى مكانه المحدد دون أن تتخذ مسافة الأمان"، مشيرة الى ان "التحقيق جار في حجم الأضرار الناجمة عن الحادث"، حيث تعتبر "كنارك " واحدة من سفن الدعم.