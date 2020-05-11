إيران تقر بحادثة "النيران الصديقة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت إيران رسميا، الإثنين، بمقتل أحد أفراد قواتها البحرية وإصابة آخرين، في حادث وقع عن طريق "الخطأ" خلال تدريب في مياه بحر عمان.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم، إن واحدا على الأقل من أفراد القوات البحرية الإيرانية لقي حتفه كما أصيب عدة أفراد آخرين بالحادث.

وذكر التلفزيون أن الحادث وقع في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على خليج عمان أثناء تدريبات للبحرية يوم الأحد.

وكان الإعلام الإيراني تحدث في وقت سابق عن حادث وقع على ظهر سفينة الدعم الحربية "كوناراك".ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود.

ووفق وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، فإن سفينة أخرى أطلقت بطريق الخطأ صاروخا على كوناراك أثناء تدريب بالذخيرة الحية.