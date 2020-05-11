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اليابان قد تنهي حالة الطوارئ هذا الأسبوع لبعض المناطق

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صورة أرشيفية

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن الحكومة اليابانية ستدرس رفع حالة الطوارئ عن كثير من مقاطعاتها الأربع والثلاثين التي ليست من بين أكثر المناطق تضررا من جائحة فيروس قبل الموعد العام المقرر لهذا الرفع في 31 مايو أيار. وليست طوكيو وأوساكا و11 مقاطعة أخرى من بين المناطق التي قد تشهد تخفيفا مبكرا للقيود.

وقال نيشيمورا خلال جلسة للبرلمان اليوم الاثنين " بالنسبة للمقاطعات الأربع والثلاثين إذا استطعنا التأكد من استمرار استقرار حالات الإصابة الجديدة فإن رفع حالة الطوارئ سيكون مطروحا بالنسبة لكثير من تلك المقاطعات".

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وأضاف أنه قد يعاد فرض حالة الطوارئ إذا ظهرت علامات على تجاوز الحد بعد رفعها.

ومددت اليابان الأسبوع الماضي حالة الطوارئ العامة حتى نهاية مايو أيار قائلة إنها ستعيد تقييم الوضع في 14 مايو أيار وربما رفع هذه الإجراءات في وقت سابق عن ذلك بالنسبة لبعض المقاطعات.

 

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