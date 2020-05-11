الجيش الإيراني يعلن مقتل 19 شخصاً وإصابة 15 بجروح في حادثة قصف السفينة بالخطأ

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صورة أرشيفية أعلن الجيش الإيراني الاثنين أن 19 شخصا قتلوا في "الحادث" الذي تعرّضت سفينة حربية فيه لضربة صاروخية صديقة خلال تدريبات في خليج عمان. وجاء في بيان على موقع الجيش أنه "بعد ظهر الأحد، وخلال تدريبات كانت تقوم بها عدة سفن تابعة لسلاح البحرية في مياه جاسك وشاباهار، تعرّضت سفينة الدعم الخفيفة كوناراك لحادث"، مضيفا أن "عدد الشهداء جرّاء هذا الحادث بلغ 19 كما أصيب 15 بجروح".

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