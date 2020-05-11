القوات الصومالية تدمر مقر اجتماع لـ"الشباب" وتقتل 3 قيادات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

استهدفت القوات المسلحة الصومالية اجتماعا كان يعقده قياديون في صفوف حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وتدمير المقر المنعقد به، جنوبي البلاد.



وقال قائد الفرقة السادسة عشر للقوات الخاصة الصومالية إن العملية العسكرية تم تنفيذها "ضد العدو الإرهابي في منطقة عَربو التي تبعد 50 كم عن مديرية بُؤالي التابعة لإقليم جوبا الوسطى (جنوب)"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

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وأضاف الرائد إسماعيل عبدالمالك مالن أن القوات تمكنت من تصفية 3 قيادات إرهابية من بينها القيادي المدعو "أبو أيمن" الذي يحمل الجنسية المالية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض أسماء القياديين الآخرين لاحقا.

وتقاتل حركة الشباب الإرهابية من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.