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مقتل 19 جنديا إيرانيا بهجوم عن طريق الخطأ لمدمرة إيرانية على سفينة حربية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

مقتل 19 جنديا إيرانيا بهجوم عن طريق الخطأ لمدمرة إيرانية على سفينة حربية

متابعات_ الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأحد، بأن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل عشرات الجنود.

 

ولفتت وسائل الإعلام الإيرانية، إلى أن استهداف سفينة الإمداد الحربية "كوناراك" تم خلال مناورة في مياه بحر عمان.

 

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وفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استهداف فرقاطة كوناراك بصاروخ أطلقته فرقاطة جمران .

 

وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار.

 

وأكدت المصادر مقتل 19 جندي إيراني في الهجوم.

 

يذكر أن سفينة كوناراك إيرانية الصنع، وتعمل في المنطقة الثالثة لعمليات البحرية الإيرانية منذ عامين

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