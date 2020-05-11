شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 19 جنديا إيرانيا بهجوم عن طريق الخطأ لمدمرة إيرانية على سفينة حربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأحد، بأن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل عشرات الجنود.

ولفتت وسائل الإعلام الإيرانية، إلى أن استهداف سفينة الإمداد الحربية "كوناراك" تم خلال مناورة في مياه بحر عمان. Advertisements وفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استهداف فرقاطة كوناراك بصاروخ أطلقته فرقاطة جمران . وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار. وأكدت المصادر مقتل 19 جندي إيراني في الهجوم. يذكر أن سفينة كوناراك إيرانية الصنع، وتعمل في المنطقة الثالثة لعمليات البحرية الإيرانية منذ عامين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 19 جنديا إيرانيا بهجوم عن طريق الخطأ لمدمرة إيرانية على سفينة حربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.