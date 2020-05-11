شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 4213 إصابة و 97 حالة وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت الهند 4213 إصابة و 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

Advertisements وتعتبر هذه الحصيلة اليومية لعدد الإصابات الأكبر في البلاد. وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 44029، تعافى 20916 مصابا منهم، فيما تجاوز عدد الوفيات الـ 2200 وفاة، وفقاً لمواقع إخبارية محلية.

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