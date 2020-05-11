"مركز الملك عبدالله للحوار" يدعم "الصلاة من أجل الإنسانية"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد"، مشاركته في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية، الخميس، 14 مايو/أيار الجاري، والتي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.
وقال المركز، في تغريدة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نؤيد بقوة دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة من أجل الإنسانية".
ويعد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات منظمة دولية تأسست عام 2012 من قبل المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا والفاتيكان.
يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية الخميس 14 مايو 2020.
وأعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.
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