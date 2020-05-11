خادم الحرمين يوجّه بصرف معونة رمضانية بحوالي ملياري ريال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بصرف 850ر1 مليار ريال ( مليار وثمانمائة وخمسين مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي ) بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.



وتأتي هذه المكرمة الكريمة حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين، وفق ما ذكرت وكالة الانباء السعودية (واس).

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