ثلث وفيات كورونا في أمريكا من دور المسنّين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية السبت بأن إحصاءاتها أظهرت أن خمسة وعشرين ألفاً وستمائة مقيم وعامل في دور رعاية المسنين الأمريكية توفوا جراء عدوى فيروس كورونا وهو ما يعادل ثلث عدد الوفيات جراء الوباء في الولايات المتحدة.



وفقاً للتقرير كثير من المسنين يعيشون في بيئات مغلقة في دور الرعاية، وهو ما زاد من مخاطر الإصابة والوفاة بالفيروس. وأفادت الصحيفة أن أكثر من 143 ألف شخص أصيب بالفيروس في نحو 7500 هيئة لرعاية المسنين في أنحاء البلاد، جاءت منها 10% من الإصابات المؤكدة بالوباء في أنحاء البلاد وثلث عدد الوفيات الإجمالي. فيما تجاوزت الوفيات في دور رعاية المسنين في أكثر من عشر ولايات نصف عدد الوفيات الإجمالي في الولاية ذاتها. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن هيئات الرعاية تشمل المصحات ودور الرعاية المساعدة ومجمعات المتقاعدين والمسنين. يذكر أن العدد الفعلي للوفيات أعلى من المعلن بسبب عدم تقديم معلومات كاملة من قبل الحكومة الاتحادية وبعض الولايات الأخرى.

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