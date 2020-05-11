اخبار العالم

كوريا الجنوبية تغيث أمريكا بمليوني كمامة في مواجهة كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تغيث أمريكا بمليوني كمامة في مواجهة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

كوريا الجنوبية تغيث أمريكا بمليوني كمامة في مواجهة كورونا

متابعات_ الخليج 365

أرسلت كوريا الجنوبية مليوني كمامة وقناع واق إلى الولايات المتحدة في دعم طارئ لها ضمن جهود مكافحة .

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم، عن بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية القول، إن ذلك الإجراء جاء بعد اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن في مارس .

Advertisements

 

وقد تم اتخاذ القرار بعد النظر في الإمدادات المحلية للأقنعة الطبية وتفاصيل الوضع.

 

وسيتم توفير تلك الأقنعة للأمريكيين العاملين في المجال الطبي.

 

ومن المتوقع وصول رحلة تنقل تلك الأقنعة يوم غد الموافق 11 مايو بتوقيت الولايات المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تغيث أمريكا بمليوني كمامة في مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا