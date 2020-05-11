سلطات الهند تعتزم تشغيل سككها الحديد تدريجيا ضمن إجراءات تخفيف الإغلاق

أعلنت وزارة السكك الحديديّة الهنديّة، إعادة تشغيل شبكة قطاراتها الّتي تُعتبر من أكبر خطوط سكك الحديد في العالم، وذلك بشكل تدريجي اعتبارًا من يوم الثلثاء، مع بدء الحكومة بتخفيف إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث تجاوز عدد الإصابات 60 ألفًا إضافةً إلى نحو ألفي وفاة.

وأوضحت في بيان، أنّ "نحو 30 رحلة قطار ذهابًا وإيابًا سيتمّ تسييرها من العاصمة ​نيودلهي​ إلى مدن عدّة، بينها ​مومباي​ وبنغالور وتشيناي"، لافتةً إلى أنّ "سكك الحديد الهنديّة تعتزم استئناف عمليّات نقل الركاب تدريجيًّا، على أن تلي ذلك زيادة في الخدمات والخطوط".

وأشارت إلى أنّه "سيكون لزامًا على الركّاب وضع كمّامات والخضوع لفحوص قبل الانطلاق، ولن يُسمح سوى للركاب الّذين لا يعانون أي أعراض بصعود ​القطار​".