نفى المتحدّث باسم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ديفين أومالي، تقارير تُفيد بأنّ بنس موجود في الحجر الصحّي، وذلك بعدما كانت تأكّدت إصابة إحدى الموظّفات العاملات معه بفيروس "كورونا" المستجدّ.
ولفت إلى أنّ "بنس سيتوجّه إلى العمل صباح الإثنين كالمعتاد بعدما جاءت نتائج فحوصه اليوميّة لكشف فيروس "كورونا" سلبيّة"، مشيرًا إلى أنّ "بنس سيُواصل اتّباع مشورة الوحدة الطبّية في "البيت الأبيض"، وهو ليس موجودًا في حجر صحّي".
وكانت المتحدّثة باسم بنس، كايتي ميلر، قد خضعت لفحص كشَفَ إصابتها بـ"كورونا"، في ثاني إصابة تُسجّل الأسبوع الماضي في "البيت الأبيض".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم بنس: نتائجه فحوصه اليومية لكشف كورونا سلبية وهو ليس بالحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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