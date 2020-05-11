وزني عرض مع سفير اليابان للمساعدات التي تقدمها بلاده للبنان

التقى ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ بسفير ​اليابان​ في ​لبنان​، Takeshi Okubo، وجرى عرض لل​مساعدات​ التي تقدمها بلاده للبنان لمكافحة وباء ​كورونا​ عبر منظمة ​الأمم المتحدة​ UNHCR (المفوضة السامية لشؤون اللاجئين) والاتحاد الدولي لجمعيات ​الصليب الأحمر​ و​الهلال الأحمر​ بقيمة تصل إلى 6,35 مليون ​دولار​ لتغطية كلفة ​المستلزمات الطبية​ وأجهزة ​التنفس​. إضغط للمزيد وعبّر Okubo عن رغبة اليابان في تقديم مساعدات إضافية للبنان عبر ال UNICEF (صندوق الأمم المتحدة للطفولة ) و ال UNRWA (وكالة إغاثة وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ في الشرق الأدنى) وال UNWOMEN ( هيئة الأمم المتحدة للمرأة) . واجتمع وزني بالمدير الإقليمي لدائرة المشرق في ​البنك الدولي​، ساروج كومار جاه، للتداول بتعاون البنك مع ​الحكومة اللبنانية​ لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تواجه أزمة في السيولة.

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