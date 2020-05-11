وزني عرض مع سفير اليابان للمساعدات التي تقدمها بلاده للبنان

التقى وزير المالية غازي وزني بسفير اليابان في لبنان، Takeshi Okubo، وجرى عرض للمساعدات التي تقدمها بلاده للبنان لمكافحة وباء كورونا عبر منظمة الأمم المتحدة UNHCR (المفوضة السامية لشؤون اللاجئين) والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بقيمة تصل إلى 6,35 مليون دولار لتغطية كلفة المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس.
وعبّر Okubo عن رغبة اليابان في تقديم مساعدات إضافية للبنان عبر ال UNICEF (صندوق الأمم المتحدة للطفولة ) و ال UNRWA (وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) وال UNWOMEN ( هيئة الأمم المتحدة للمرأة) .
واجتمع وزني بالمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جاه، للتداول بتعاون البنك مع الحكومة اللبنانية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تواجه أزمة في السيولة.
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