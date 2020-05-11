معلوف: مسار مكافحة الفساد طويل والشعب اللبناني لن يرضى بالسياسات السابقة

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​، إلى أنه "كما إستغرق تحرير ​الجنوب​ اللبناني من ​الجيش الاسرائيلي​ سنوات طويلة، كذلك في موضوع ​مكافحة الفساد​ نحتاج لوقت لأن المسار طويل جدا ولكن يجب ألا نستسلم".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر معلوف أن "اداء ​الحكومة​ حتى الآن جيد، وقد قدم ​مجلس الوزراء​ خطة إقتصادية ويمكننا ​النقاش​ بها ووضع ملاحظات عليها"، مؤكدًا أن "​الشعب اللبناني​ لن يرضى بالسياسات السابقة التي أوصلتنا إلى الواقع الراهن".

وشدد معلوف على أنه "رغم الظروف الصعبة التي نعيشها ورغم كل الملاحظات، هناك بداية جيدة للتفاوض مع المؤسسات الخارجية التي إعترفت للحكومة بخطتها".