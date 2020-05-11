الرئيس عون التقى فؤاد مخزومي وناجي البستاني ورئيس بلدية الدامور

إلتقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في قصر بعبدا،رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​، والوزير السابق ​ناجي البستاني​. واستقبل أيضًا رئيس ​بلدية الدامور​ ​شارل غفري​، الّذي أطلعه على قرار المجلس البلدي تقديم مئة ألف متر مربع من أملاك البلدية لإقامة مقرّ "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار".

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