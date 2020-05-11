طرابلسي: لجنة التربية مقبرة لقوانين بعض أعضائها

لفت عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​إدكار طرابلسي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "للأسف قدمت اقتراح قانون التعليم الجامعي عن بُعد منذ أكثر من سنة وأحيل الى ​لجنة التربية النيابية​ ولليوم رئيسة اللجنة لم تضعه على جدول أعمالها. لجنة التربية مقبرة لقوانين بعض أعضائها رغم حاجة طلاب لبنان إليه. ما السبب؟ التعويل على ​الحكومة​ لتبني المشروع".

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