دائرة الشوف بالحزب الديمقراطي استنكرت الإعتداء على مركز حزب التوحيد العربي

أعربت دائرة الشوف في "الحزب الديمقراطي اللبناني" ببيان، عن استنكارها "الإعتداء الّذي حصل على مركز "حزب التوحيد العربي" في منطقة إقليم الخروب - الشوف"، وطالبت الأجهزة القضائية والأمنية "الإسراع في كشف الفاعلين ومحاسبتهم".
وكانت قد أكّدت الأمانة العامة لـ"حزب التوحيد اللبناني" في بيان أمس، أنّ "عناصر من ميليشيا "تيار المستقبل" هاجمت مركز "حزب التوحيد العربي" في بلدة مزبود في إقليم الخروب، وقامت بتحطيم الزجاج والمحتويات، وقد كان المركز مقفلًا أثناء الليل".
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