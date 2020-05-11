مديرية الأحوال الشخصية: إحصاءات رسمية للمرة الاولى عن الأقضية ومسائل الناخبين

أعلنت ​المديرية العامة للأحوال الشخصية​ في بيان، عن "ميزة جديدة وضعتها على موقعها الرسمي على الانترنت، تتعلق بإحصاءات رسمية عن العامين 2019 و2020، خاصة بكل قضاء من الاقضية اللبنانية".

وأشارت الى أنها "المرة الاولى التي تعتمد فيها على الجهاز الفني والتقني الخاص بها لوضع مثل هذا البرنامج، بعد أن سبق لهذا الجهاز أن نجح في إنجاز ​لوائح الشطب​ ضمن المهلة القانونية (30 آذار الفائت) عبر نسخة رقمية ونقله على قرص مدمج CD وبات متاحا لكل من يرغب في شرائه وفق ما نص عليه القانون".

وأوضحت أن "برنامج الاحصاءات المنجز حديثا، يقدم كل ما يرغب المواطن في معرفته عن مسألة الناخبين في قضائه، إن من حيث العدد العام أو من حيث عدد الإناث والذكور فيه، أو أرقام الولادات والوفيات التي سجلت، وذلك بطريقة سهلة ومبسطة، علما أنه سيصار إلى نشر إحصاءات عن الأعوام ما قبل 2019 على موقع المديرية العامة بصورة دورية".

ونوهت المديرية بـ"الجهد الكبير الذي بذله الموظفون خلال فترة التعبئة العامة، مستغلين الوقت لوضع هذا البرنامج التقني والاستفادة من المعلومات التي يقدمها، واعدة بالاستمرار في مسعاها من أجل تسهيل شؤون المواطنين في كل المجالات الممكنة ضمن نطاق عملها والامكانات المتوفرة لديها".

يمكن الاطلاع على الاحصاءات ​الجديدة​ عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة على العنوان الآتي:

www.dgcs.gov.lb