أفادت معلومات صحفية عن تعرض مركز "حزب التوحيد العربي" في بلدة مزبود، إلى تكسير زجاج شرفة واجهته، الأمامية، منتصف ليل أمس. وقد حضرت الأجهزة الأمنية، وباشرت التحقيق بالحادثة.
واستنكرت دائرة الشوف في الحزب الديمقراطي اللبناني ببيان، الإعتداء الذي حصل على مركز حزب التوحيد العربي في منطقة إقليم الخرّوب - الشوف، وطالبت الأجهزة القضائية والأمنية الإسراع في كشف الفاعلين ومحاسبتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تكسير واجهة مركز حزب التوحيد في مزبود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.