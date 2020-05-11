تكسير واجهة مركز حزب التوحيد في مزبود

أفادت معلومات صحفية عن تعرض مركز "​حزب التوحيد العربي​" في ​بلدة مزبود​، إلى تكسير زجاج شرفة واجهته، الأمامية، منتصف ليل أمس. وقد حضرت ​الأجهزة الأمنية​، وباشرت التحقيق بالحادثة.

واستنكرت دائرة الشوف في الحزب الديمقراطي اللبناني ببيان، الإعتداء الذي حصل على مركز حزب التوحيد العربي في منطقة إقليم الخرّوب - الشوف، وطالبت الأجهزة القضائية والأمنية الإسراع في كشف الفاعلين ومحاسبتهم.