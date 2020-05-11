رفول :لو كان العهد فاشلا لما عاد الحريري من السعوية وبقي رئيسا للحكومة

أكد الوزير السابق بيار رفول في حديث إذاعي ان "لا شيء بالسياسة مقطوع مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وهو من يجب ان يبادر إلى الحوار معنا"، لافتا إلى انه "لو كان العهد فاشلا لما عاد الحريري من السعوية وبقي رئيسا للحكومة".
وشدد على ان "الخطة الاقتصادية جدية فمنذ 30 سنة لم تحصل عكذا خطة، وما نعانيه اليوم هو نتيجة سياسات بدأت منذ العام 1991، فقد تحول اقتصادنا من اقتصاد منتج إلى اقتصاد ريعي، وضربوا الصناعة والزراعة وبتنا نتكل على المساعدات".
ولفت إلى ان "الخطة الاقتصادية تم الاشادة بها دوليا وعدة مؤسسات عالمية اشادت بها ايضا، انا لا أقول انها كاملة ونحن مع كافة الاقتراحات لتحسينها". وقال: "على القضاء اليوم ان يبدأ جديا بوضع الامور بنصابها الصحيح عبر وقف الفساد ومحاكمة الفاسدين".
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