إعتصام أمام المحكمة العسكرية للمطالبة بالإفراج عن الشبان الموقوفين منذ 17 تشرين

ينفّذ عدد من الأشخاص اعتصامًا أمام ​المحكمة العسكرية​، للمطالبة بالإفراج عن الشبّان الّذين تمّ توقيفهم منذ ثورة 17 تشرين الأول 2019. إضغط للمزيد

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