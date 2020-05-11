توقيف اثنين من سارقي تعاونية رمال في مغدوشة

أفادت معلومات صحافية بأنه يسجل حضورا كثيفا للقوى الأمنية عند مفرق ​بلدة مغدوشة​، أمام تعاونية رمال والتي كانت قد تعرضت للسرقة مساء أمس، وتم القبض على سارقين، وهما من التابعية السورية، والبحث جار عن الثالث.

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