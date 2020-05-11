شعبة المعلومات تُحبط عملية تهريب حوالى 300 ألف حبة كبتاغون إلى إحدى دول الخليج

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "في إطار المتابعة المستمرة لملاحقة وتوقيف تجّار ومروّجي المخدّرات على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن عملية -يتم التحضير لها-لتهريب كمية كبيرة منحبوب الكبتاغون المخدّرة الى إحدى دول الخليج، باشرت هذه الشعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية، وبنتيجة المتابعة الحثيثة،تمكّنت من تحديد هويّات جميع أفراد الشبكة، من بينهم:- م.أ. (مواليد ۱۹۷۸، لبناني)، ح. أ.(مواليد 1966، لبناني)، ع. أ.(مواليد ۱۹۸۰، مكتوم القيد)، وبتاريخ 8/5/2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة التابعة للشعبة من توقيفهم في محلة ساحة البداوي- طرابلس على متن سيّارة "بيك أب" لون كحلي. بتفتيشهم والسيّارة،عُثر على كميّة كبيرة من حبوب الكبتاغون موضّبة ضمن ثلاثة أكياس زِنتها الإجمالية /52/ كلغ تقريبا، عبارة عنحوالى/300/ألف حبة، ومخبّأة في أرضية صندوق الـ "بيك أب"، بطريقة احترافية ولا تُثير الشبهات
بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بأن كميّة المخدرات -المضبوطة بحوزتهم- معدّة للتهريب الى إحدى دول الخليج، وأنهم قاموا بنقلها من منطقة القصر-الهرمل".
ولفتت المديرية الى ان "الموقوف الأول اعترف بأنه سبق ونقل كمية مماثلة إلى محلة وادي خالد-عكار، وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءًعلى إشارة القضاء".
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