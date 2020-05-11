شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اختصاصات للمجالس التنفيذية للأحياء بالمحليات.. المتابعة والرقابة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مشروع قانون نظام الإدارة المحلية الجديد المعروض أمام مجلس النواب، والذي ناقشته ووافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اختصاصات المجالس التنفيذية للأحياء بالوحدات المحلية. وينص مشروع قانون الإدارة المحلية علي أن يتولى المجلس التنفيذي للحي الإختصاصات الآتية: 1 - مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها في هذا القانون. 2 - وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية للحي. Advertisements 3 -متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للحي، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوى اداء المرافقعلى مستوى الحي، وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالحي. 4 - مناقشة مشروعى خطة وموازنة الحي ، وتوزيع الإعتمادات التي تخصص للإستثمارات على مستوىالحي، وفقا ً لخريطة الوظائف والمسئوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. 5 - مناقشة الحساب الختامي السنوي للحي. 6 - مباشرة الإختصاصات المنصوص عليها في البندين (7، 8) من المادة(32)من هذا القانون، وذلك على مستوى الحي، وهي (دراسة الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات التى تتولاها المحافظة، ودراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 اختصاصات للمجالس التنفيذية للأحياء بالمحليات.. المتابعة والرقابة الأبرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.